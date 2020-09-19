"Динамо" на последних минутах добыло победу над аутсайдером УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиги обыграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львов".

Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:1.

Киевляне, выступив экспериментальным составом без когорты лидеров, первый тайм безуспешно пыталось вскрыть ворота львовян.

Гости, после провала от "Колоса" недельной давности (0:4), действовали компактно и организованно в обороне, не дав "бело-синим" ни одного шанса.

В перерыве Мистер снял Леднева, Шепелева, Андриевского и Цитаишвили, выпустив Буяльского, Шапаренко, Цыганкова и Сидорчука, что сразу сказалось на результате.

Супрягу сбили в штрафной и Цыганков мастерски реализовал пенальти – 1:0.

После замен ощутимо наладилась комбинационная игра у динамовцев. Особенно активничал Цыганков, который постоянно находится в центре событий.

"Динамо" расслабилось и на 62-й минуте получило гол. После навеса со штрафного Кравчук пробил головой. Бущан отбил перед собой, но хорватский легионер Макс Челич затолкал мяч в ворота хозяев – 1:1.

Развязка наступила на последних минутах, когда Шапаренко идеальным ударом со штрафного принес победу своей команде – 2:1. Уже в компенсированное время нокаут оформил Супряга – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября подопечные Луческу сыграют первый матч плей-офф Лиги чемпионов против "Гента". Был опубликован список каналов, которые покажут эту встречу.