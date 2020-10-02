"Динамо" и "Шахтер" получили "Барселону" и "Реал" в соперники в ЛЧ: итоги спорта 1 октября
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников в групповом турнире Лиги чемпионов, а на 49-м году жизни умер легендарный форвард "горняков" Сергей Ателькин.
Кроме того, Сергей Ребров отреагировал на предстоящие матчи с "Динамо" в Лиге чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 1 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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