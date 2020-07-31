"Динамо" хочет вернуть скандального нападающего в его бывший клуб

Киевское "Динамо" хочет избавиться от своего скандального нападающего Жерсона Родригеса, который вторую часть сезона 2019/20 провел в аренде в турецком "Анкарагюджю".

"Жерсон Родригес. Прорабатывается вариант обратно – в "Джубило Ивату"", – написано в Telegram-канале Динамо Киев Inside, но не уточняется, о каком типе сделки идет речь – полноценном трансфере или аренде.

Напомним, что люксембуржец перешел в столичный клуб из "Джубило Иваты" летом 2019 года за два миллиона евро. На его счету 13 матчей за киевлян, в которых он забил два гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, агента Родригеса заявил, что у его клиента есть желание помочь "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21.