Официально: футболиста 'Динамо' выгнали из команды за драку с одноклубником

"Анкарагюджю" в одностороннем порядке принял решение расторгнуть контракт с нападающим "Динамо" Жерсоном Родригесом, говорится на официальном сайте турецкого клуба.

В принятии решения участвовали совет директоров, технический комитет и футболисты команды.

Решение Анкарагюджю по Родригесу Twitter Анкарагюджю

Причиной конфликта стало нападение 25-летнего футболиста сборной Люксембурга на капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.

Пострадавший Анте Кулушич twitter.com/futbolarena

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за этого инцидента Родригес был исключен из заявки команды на матч 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Позже игроки не приняли извинения Жерсона.