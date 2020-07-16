Официально: футболиста "Динамо" выгнали из команды за драку с одноклубником
2 августа 2019 года люксембуржский нападающий Жерсон Родригес подписал пятилетний контракт с "Динамо"
16 декабря футболист был переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара
"Динамо" до 26 июля отправило Жерсона в аренду в турецкий "Анкарагюджю"
3 июля Родригеса оштрафовали за неспортивное поведение в матче турецкой Суперлиги против "Трабзонспора"
"Анкарагюджю" в одностороннем порядке принял решение расторгнуть контракт с нападающим "Динамо" Жерсоном Родригесом, говорится на официальном сайте турецкого клуба.
В принятии решения участвовали совет директоров, технический комитет и футболисты команды.
Решение Анкарагюджю по Родригесу Twitter Анкарагюджю
Причиной конфликта стало нападение 25-летнего футболиста сборной Люксембурга на капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.
Пострадавший Анте Кулушич twitter.com/futbolarena
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за этого инцидента Родригес был исключен из заявки команды на матч 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Позже игроки не приняли извинения Жерсона.