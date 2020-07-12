Турецкий клуб "Анкарагюджю" в одностороннем порядке принял решение расторгнуть контракт с нападающим "Динамо" Жерсоном Родригешем, сообщает Fanatik.

Причиной конфликта по информации Futbol Arena, стало нападение 25-летнего футболиста сборной Люксембурга на капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.

Футболиста "Динамо" выгнали из команды за драку с одноклубником, – СМИ twitter.com/futbolarena

После одного из командных завтраков Кулушич сделал предупреждение Родригесу за то, что тот вышел отдельно от команды. Это разозлило Жерсона, он выругался и ударил своего товарища по команде по лицу.

Пострадавший Анте Кулушич twitter.com/futbolarena

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за этого инцидента Родригес был исключен из заявки команды на матч 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая".