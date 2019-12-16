Главная Новости
16 декабря • обновлено в 18:33
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Звездного легионера Динамо выгнали из основного состава: названа причина

1.9т
Читать материал на украинском

Нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара.

Как сообщает Telegram-канал "Записки динамовца", Родригес уже не впервые нарушает режим подобным образом. Кроме того, руководство столичного клуба приняло решение выставить люксембуржца на трансфер.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

Football.ua

Напомним, что состав "Динамо" футболист пополнил перед первым матчем с "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов, когда командой руководил Александр Хацкевич. На его счету 8 поединков в чемпионате Украины и 2 забитых мяча. В последний раз он появлялся на поле в игре против "Шахтера" 10 ноября.

Новости
"Динамо" не забило пенальти, но победой завершило 2019 год

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Игоря и Григория Суркисов Рахмиль Суркис раскритиковал главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персона
Жерсон Родригес
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
С кем поведешься, от того и наберешься.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги