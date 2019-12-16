Звездного легионера Динамо выгнали из основного состава: названа причина

Нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара.

Как сообщает Telegram-канал "Записки динамовца", Родригес уже не впервые нарушает режим подобным образом. Кроме того, руководство столичного клуба приняло решение выставить люксембуржца на трансфер.

Жерсон Родригес Football.ua

Напомним, что состав "Динамо" футболист пополнил перед первым матчем с "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов, когда командой руководил Александр Хацкевич. На его счету 8 поединков в чемпионате Украины и 2 забитых мяча. В последний раз он появлялся на поле в игре против "Шахтера" 10 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Игоря и Григория Суркисов Рахмиль Суркис раскритиковал главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

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