Пресс-служба брестского "Динамо" опровергло информацию о том, что контракт с украинцем Евгением Хачериди будет разорван после его неспортивного поведения в матче чемпионата Беларуси.

"Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет", – цитирует пресс-службу команды издание Tribuna.

Евгений Хачериди Трибуна

Напомним, что на 85-й минуте выездного матча пятого тура чемпионата Беларуси против "Витебска" при счете 0:0 32-летний футболист исподтишка ударил соперника пяткой, за что был удален с поля. В ворота "Динамо" был назначен одиннадцатиметровый удар, который впоследствии был реализован. Это отбросило команду Хачериди на 10-е место в таблице, но из-за большой плотности в таблице отставание от первой позиции составляет всего три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, неспортивным поведением на поле украинский футболист не ограничился – после игры в подтрибунном помещении он в агрессивной форме напал на главного судью матча Сергея Чистова и пытался его ударить.

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