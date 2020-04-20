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20 апреля • обновлено в 14:19
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"Динамо" Брест прокомментировало информацию о разрыве контракта с Хачериди

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Пресс-служба брестского "Динамо" опровергло информацию о том, что контракт с украинцем Евгением Хачериди будет разорван после его неспортивного поведения в матче чемпионата Беларуси.

"Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет", – цитирует пресс-службу команды издание Tribuna.

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

Трибуна

Напомним, что на 85-й минуте выездного матча пятого тура чемпионата Беларуси против "Витебска" при счете 0:0 32-летний футболист исподтишка ударил соперника пяткой, за что был удален с поля. В ворота "Динамо" был назначен одиннадцатиметровый удар, который впоследствии был реализован. Это отбросило команду Хачериди на 10-е место в таблице, но из-за большой плотности в таблице отставание от первой позиции составляет всего три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, неспортивным поведением на поле украинский футболист не ограничился – после игры в подтрибунном помещении он в агрессивной форме напал на главного судью матча Сергея Чистова и пытался его ударить.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Евгений Хачериди
Тег
Динамо Брест
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