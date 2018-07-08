"Dasvidania Russia!" - мировые СМИ о матче с Хорватией

Победа сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира-2018 получила заслуженное признание мировой прессы.

Вторая кряду победа подопечных Златко Далича в серии пенальти и выход в полуфинал ЧМ-2018 произвели впечатление на мировые СМИ.

"Модрич заслужил награду!" — выделяет игрока мадридского Реала AS. "На мировом первенстве появился еще один герой. Лидер сборной Хорватии вполне может претендовать на "Золотой мяч" турнира. Его упорядоченная, интеллектуальная, отчеканенная выступлениями в Реале игра внесла огромный вклад в победу его команды над хозяевами чемпионата", — цитирует Команда1 испанское издание.

"Цель — Луна!" — иронизирует авторитетная L’Equipe, изображая машину с символикой французской сборной, приближающуюся к хорватской ракете. "Хорватия вновь выиграла в русскую рулетку. После победы над Данией подопечные Далича проделали то же самое с хозяевами турнира. Если дело так же пойдет и дальше, то хорваты могут добраться до космических высот мирового футбола. Об этом нужно помнить и Франции", — заглядывает в будущее газета.

"Dasvidania Russia!" — прощается с подопечными Станислава Черчесова итальянская Corriere dello Sport. "Хорватия покончила с надеждами хозяев соревнований на выход в полуфинал чемпионата мира. Хотя поединок не отличался ни особым темпом, ни высоким техническим уровнем, решающими оказались крепкие нервы в серии пенальти. Удар Ракитича вызвал настоящую бурю восторга в Загребе, Сплите и других городах Хорватии, отзвуки которой докатились, кажется, до самого Сочи", — отмечает издание.

Хорватский Jutarnji List в полном восторге: "Далич на пути к величайшему достижению в истории нашего футбола и уже вошел в историю!" "Возможно мы не продемонстрировали яркой игры, но кто об этом вспомнит, когда команда в полуфинале. Хорватия входит в число четырех лучших сборных мира. Остановитесь на мгновение и подумайте об этом! Мы — в четверке лучших! Ребята, спасибо вам за это!" — благодарит таблоид.

"25 тысяч кун (€3500– прим.) на пиво от Марио Манджукича" — описывает атмосферу в родном для форварда Славонском Броде во время матча Хорватия — Россия газета 24 Sata. "Это была настоящая "пламенная" буря в одном городе. За этим поединком следили во всех уголках страны, но только Славонский Брод может похвастаться, что пиво им поставил тот, кто 120 минут пахал на поле в Сочи. Манджукич отыграл отличный матч и нет сомнений, что его земляки не забудут этих эмоций", — подчеркивает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.