"Чувак с яйцами": экс-тренер московского "Спартака" разоткровенничался о Зеленском

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал результаты выборов в Украине.

"Читал заявление нового президента Украины. Он сказал, что делал все, чтобы украинцы смеялись, а теперь будет делать все, чтобы вы не плакали. Мне очень понравилось. Это мудрое заявление. Думаю, это было сказано от чистого сердца. Не знаю, сможет ли он что-то поменять в системе. Но он чувак с яйцами. Украинский народ уже достаточно страдал и увидел в этом человеке веревку, за которую можно зацепиться. Если он создаст команду, которая будет поддерживать все его начинания и будет работать, то не так важно, кем он был – комиком, поваром, электриком, строителем", - сказал Рианчо в интервью Tribuna.com.

Ипанец уверен, что Зеленский отличается большой мудростью.

"Из того, что я прочитал, он имеет очень четкое представление о состоянии страны. Поэтому люди и голосовали за него. 73% - это очень большой кредит доверия. Плюс демократии в том, что если через 5 лет что-то будет не так, то люди выберут другого. Комики – это очень мудрые люди, а юмор – это показатель ума, – подытожил Рианчо.

Как сообщал OBOZREVATEL. Рианчо возглавил московский клуб после увольнения итальянца Массимо Карреры. Испанец возглавлял "Спартак" менее месяца, а затем уступил тренерское кресло экс-тренеру львовских "Карпат" Олегу Кононову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рианчо высказал желание продолжить работу в России.

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