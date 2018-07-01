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Бразилия – Мексика: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

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Сборная Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России сыграет с командой Мексики. Встреча пройдет в понедельник, 2 июля, на стадионе "Самара Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия – Мексика. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

"Селесао" лишь в последнем туре группового этапа смогла обеспечить себе первое место, уверенно обыграв Сербию. В свою очередь Мексика стала автором первой грандиозной сенсации ЧМ-2018, когда сумела победить действующего на тот момент чемпиона Германию.

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Мексика и Бразилия неоднократно встречались друг с другом. При этом четыре раза это случалось на чемпионатах мира. "Ацтеки" в этих играх ни разу не смогли поразить ворота соперников. Пентакампеоны обыгрывали североамериканцев в 1950-м, 1954-м и 1962-м – 4:0, 5:0 и 2:0 соответственно. И лишь на первенстве планеты-2014 мексиканцы сумели отстоять нулевую ничью.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Самара, стадион "Самара Арена"

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Бразилия – Мексика – 0:0

Бразилия (ориентировочный состав): Алиcсон – Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис – Каземиро, Паулиньо – Виллиан, Филиппе Коутиньо, Неймар – Габриэл Жезус

Мексика (ориентировочный состав): Гильермо Очоа – Мигель Лайюн, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Хесус Гальярдо – Эктор Эррера, Джовани Дос Сантос, Андрес Гуардадо – Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Ирвинг Лосано

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России сенсационно выбила команду Испании с чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСамара
Объекты
сборная Бразилии по футболусборная Мексики по футболу
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