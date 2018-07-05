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Бразилия – Бельгия: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2018

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Одни из главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2018 года сборные Бразилии и Бельгии разыграют между собой путевку в полуфинал турнира. Битва "селесао" и "красных дьяволов" пройдет в пятницу, 6 июля, на стадионе "Казань Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия – Бельгия. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно будет на телеканале "Интер", который также запланировал прямые включения из аналитической студии. Кроме того, трансляцию из Казани проведут российский вещатель турнира "Россия 1" и белорусский канал "Беларусь 5".

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Отметим, что в 2002 году на чемпионате мира в Японии и Кореи команды пересеклись на стадии 1/8 финала. Бельгийцы оказали достоянное сопротивление будущим триумфатором, но все же уступили – 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Бразилии Неймар близок к тому, чтобы установить позорный антирекорд чемпионатов мира по футболу.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияКазань
Объекты
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