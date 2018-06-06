Бойкот СМИ: футболист сборной России отказался говорить на русском языке

Футболист испанского "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев устроил настоящий демарш после товарищеского матча национальной команды с Турцией. 27-летний полузащитник бойкотировал вопросы журналистов из РФ, отказавшись говорить на русском языке.

Оказавшись в зоне для общения с прессой на стадионе "Арена ЦСКА", Черышев согласился пообщаться лишь с испанскими СМИ, пишет "Спорт-Экспресс". "Чувствую себя физически хорошо. Команда отлично встретила! Что думаю о шансах Испании? Это один из фаворитов чемпионата мира", – отметил футболист. При этом вопросы российских медиа он проигнорировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России Станислав Черчесов устроил лютый трэш на пресс-конференции после матча с Турцией, в котором наставник установил исторический антирекорд национальной команды.