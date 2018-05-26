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"Бить ногами": братья Кличко покуражились перед финалом Лиги чемпионов в Киеве

1.4тЧитать новость на украинском

Легендарные украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко приняли участие в матче звезд накануне финала Лиги чемпионов. При этом нынешний мэр Киева выступал на игре в роли тренера и отказался выходить на поле, а его брат занял место в воротах команды Андрея Шевченко.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало поединка – в субботу, 26 мая, в 21:45.

"Я перед игрой сказал брату: "Бить, Володя, только ногами". Почему не вышел на поле? Потому что я тренер. Я даю указания, рассказываю, как играть. Меня Андрей Шевченко пригласил в качестве тренера. И, знаете, есть убеждение, что в игре, где играют профессионалы, можно выглядеть смешно", – поделился позитивными эмоциями Виталий Кличко.

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Финал Лиги чемпионов в Киеве: онлайн дня

Отметим, что матч звезд, в котором украинцы играли с легендами мадридского "Реала", завершился вничью 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду разбил лицо журналисту во время тренировки перед финалом Лиги чемпионов.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персоны
Владимир КличкоВиталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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