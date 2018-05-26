"Бить ногами": братья Кличко покуражились перед финалом Лиги чемпионов в Киеве

Легендарные украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко приняли участие в матче звезд накануне финала Лиги чемпионов. При этом нынешний мэр Киева выступал на игре в роли тренера и отказался выходить на поле, а его брат занял место в воротах команды Андрея Шевченко.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало поединка – в субботу, 26 мая, в 21:45.

"Я перед игрой сказал брату: "Бить, Володя, только ногами". Почему не вышел на поле? Потому что я тренер. Я даю указания, рассказываю, как играть. Меня Андрей Шевченко пригласил в качестве тренера. И, знаете, есть убеждение, что в игре, где играют профессионалы, можно выглядеть смешно", – поделился позитивными эмоциями Виталий Кличко.

Отметим, что матч звезд, в котором украинцы играли с легендами мадридского "Реала", завершился вничью 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду разбил лицо журналисту во время тренировки перед финалом Лиги чемпионов.