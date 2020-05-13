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13 мая • обновлено в 16:33
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Без тестов на коронавирус: в шведском футболе приняли неожиданное решение

1.7т
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В Швеции футболисты и тренеры не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус перед тренировками и матчами, которые пройдут после начала сезона.

Как сообщает издание Sports Illustrated, вместо этого они каждое утро будут самостоятельно оценивать состояние своего здоровья и отправлять заполненную анкету командному врачу не менее, чем за два часа до игры или тренировки. После этого медицинский штаб принимает решение о допуске футболиста или тренера.

Чемпионат Швеции по футболу

Чемпионат Швеции по футболу

Foreningen Svensk Elitfotboll

Стоит отметить, что такого подхода придерживается все шведское общество – жители страны идут в больницу и сдают полноценный тест на коронавирус только в случае, если чувствуют себя очень плохо.

В Швеции надеются, что смогут начать новый сезон 14 июня – на два месяца позже запланированной даты. Здесь чемпионат, в отличие от большинства стран Европы, играется по схеме "весна-осень".

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 16 мая, состоятся первые матчи немецкой Бундеслиги после возобновления сезона. Германия первой среди всех стран Европы выходит из футбольного карантина.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Швеция
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