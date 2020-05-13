Без тестов на коронавирус: в шведском футболе приняли неожиданное решение

В Швеции футболисты и тренеры не будут обязаны сдавать тесты на коронавирус перед тренировками и матчами, которые пройдут после начала сезона.
Как сообщает издание Sports Illustrated, вместо этого они каждое утро будут самостоятельно оценивать состояние своего здоровья и отправлять заполненную анкету командному врачу не менее, чем за два часа до игры или тренировки. После этого медицинский штаб принимает решение о допуске футболиста или тренера.
Чемпионат Швеции по футболу
Foreningen Svensk Elitfotboll
Стоит отметить, что такого подхода придерживается все шведское общество – жители страны идут в больницу и сдают полноценный тест на коронавирус только в случае, если чувствуют себя очень плохо.
В Швеции надеются, что смогут начать новый сезон 14 июня – на два месяца позже запланированной даты. Здесь чемпионат, в отличие от большинства стран Европы, играется по схеме "весна-осень".
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 16 мая, состоятся первые матчи немецкой Бундеслиги после возобновления сезона. Германия первой среди всех стран Европы выходит из футбольного карантина.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.