Без еврокубков: в УЕФА могут пойти на радикальные меры из-за коронавируса

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Ува заявил, что розыгрыш еврокубков будет приостановлен, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля.

"Мы находимся в процессе ожидания и оцениваем обстановку от страны к стране. Футбол должен придерживаться установленных в государствах правил и законов. Мы остановимся, если ситуация выйдет из-под контроля", – сказал Ува в интервью информагентству Rai Sport.

Мишель Ува Scoopnest

Стоит отметить, что из-за распространения коронавируса было принято решение отменить половину матчей 25-го тура итальянской Серии А, а ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет при пустых трибунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом среди футболистов.

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