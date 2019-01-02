Россию могут не пустить на чемпионат Европы по футболу

Международное антидопинговое агентство (WADA) может исключить антидопинговое агентство России (РУСАДА) из-за невыполнения обязательств по допуску экспертов для изъятия баз данных.

В таком случае сборная РФ потеряет право принять участие в чемпионате Европы по футболу-2020.

Уже 14-15 января WADA собирается вынести решение, которое может поставить под угрозу развитие спорта в России. С 1 апреля 2018 года в силу вступил документ, согласно которому повторное исключение из организации влечет за собой тяжелые последствия, сообщает Матч ТВ.

Так, этот кодекс подписало большое количество международных спортивных организаций, среди который Международный олимпийский комитет, Международная ассоциация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА), а также Международная федерация хоккея.

Так что, если РУСАДА снова выключат из организации, национальные команды России останутся за бортом чемпионата Европы и других международных соревнований как минимум на один цикл.

Сборная России по футболу twitter.com/TeamRussia/media

Кроме того, запрет будет распространяться еще и на российских спортсменов, которые играют в зарубежных клубах. К примеру футболист "Монако" Александр Головин не сможет выступать за французскую команду.

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