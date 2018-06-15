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Чемпионат мира 2018
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Без балалайки и ушанки: в Москве медведь показывал туристам ЧМ-2018 неприличные жесты. Видеофакт

3.6тЧитать новость на украинском

В Москве во время празднования победы России над Саудовской Аравией по улицам проехала открытая машина с дрессированным медведем.

Животное дудело в вувузелу, а потом начало показывать неприличные жесты "от локтя" зевакам и туристам ЧМ-2018.

"Балалайки и шапки-ушанки нет, зато есть медведь в центре Москвы, празднует вместе со всеми победу России", - сказано в подписи к видео.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
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