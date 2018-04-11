Бавария – Севилья: онлайн-трансляция ответного четвертьфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и испанская "Севилья" на стадион "Альянц Арена" играют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Команды определяют обладателя путевки в следующий раунд турнира в среду, 11 апреля.

"Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию матча Бавария – Севилья. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первой встрече немецкая команда одержала волевую победу на поле соперника. Не без везения благодаря автоголу и мячу Тьяго Альканатары "Бавария" взяла верх – 2:1.

ОБЗОР МАТЧА СЕВИЛЬЯ – БАВАРИЯ

Накануне встречи с "Севильей" мюнхенцы в шестой раз подряд выиграли Бундеслигу. При этом команда Юппа Хайнкеса испытывает перед битвой в Лиге чемпионов достаточно серьезны кадровые трудности: на поле не смогут выйти Коман, Алаба и Видаль.

В свою очередь севильцы достаточно комфортно себя чувствуют в Германии. В девяти матчах испанцы добыли пять побед при трех поражениях.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Главный арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Севилья" (Испания) – 0:0 (первый матч – 2:1)

"Бавария": 26. Ульрайх, 5. Хуммельс, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 8. Хави Мартинес, 32. Киммих, 10. Роббен, 25. Мюллер, 7. Рибери, 9. Левандовски Р., 11. Родригес Х.

Запасные: 22. Штарке, 4. Зюле, 19. Руди, 6. Тьяго Алькантара, 14. Бернат, 24. Толиссо, 2. Вагнер

"Севилья": 13. Сорья, 5. Лангле, 17. Сарабия, 18. Эскудеро, 25. Меркадо, 9. Бен-Йедер, 10. Банега, 11. Корреа, 15. Н`Зонзи, 22. Васкес, 16. Навас

Запасные: 1. Серхио Рико, 6. Каррису, 8. Гильерме Арана, 14. Писарро, 20. Муриэль, 23. Сандро, 24. Нолито

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20:45. Добрый вечер, дорогие любители футбола! В Мюнхене "Бавария" должна закрыть вопрос о выходе в полуфинале после выездной победы 2:1.

Как сообщал "Обозреватель", накануне римская "Рома" сотворила невероятную сенсацию в Лиге чемпионов, выбив из турнира "Барселону".