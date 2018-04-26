Бавария - Реал: обзор полуфинальной игры Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" добыл волевую победу в Мюнхене над местной "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Зинедина Зидана.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть самые яркие моменты.

"Бавария" Германия – "Реал Мадрид" Испания - 1:2

Голы: 1:0 – 28 Киммих, 1:1 – 44 Марсело, 1:2 – 57 Асенсио.

Бавария – Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема, 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио, 46), Роналду.

Предупреждения: Рибери (52), Каземиро (78), Алькантара (89).

Напомним, что днем ранее лондонский "Ливерпуль" и римская "Рома" забили семь мячей на двоих в первом полуфинале Лиги чемпионов.