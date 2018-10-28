Барселона – Реал: онлайн-трансляция матча

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" встретятся в центральном матче 10-го тура чемпионата Испании. Очередное Эль-Класико, в котором впервые за 11 лет не сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду, пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу" в воскресенье, 28 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

В Украине увидеть ппоединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo, так как ни один телеканал в нашей стране не владеет правами на показ игры.

Кроме того, прямую трансляцию из столицы Каталонии проведет российский вещатель "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Фаворитом встреч считается каталонская команда. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,91.

Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех мадридского клуба достигают уровня 3,60.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Игру доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с опытным Хосе Марией Санчес Мартинесом.

Помогать ему будут лайнсмены Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальего. Роль четвертого судьи досталась Хорхе Диасу.

Кроме того, на матче будет работать видеоассистент Алехандро Эрнандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Эрнесто Вальверде, главный тренер "Барселоны":

– Матчи с "Реалом" всегда эмоциональны и требуют тщательной подготовки. Эта встреча станет кульминацией хорошей игровой недели. Мы знаем, что в кризисе "Реал" еще опаснее, и в этом наше преимущество. Мы должны взять инициативу в руки и показать, что сильны как с Месси, так и без него. Криштиану Роналду нет в "Реале" с начала сезона, Месси мы потеряли неделю назад, но это не должно стать препятствием для хорошего футбола. Класико не станет менее интересным без Месси и Роналду.

Хулен Лопетеги, главный тренер "Реала":

– Надеюсь, что буду дышать. Не думаю, что умру. Все мы на 100 процентов заряжены энергией, мои 100 процентов направлены на команду. Месси? Мы сосредоточены на своей игре, думая, как использовать свои преимущества. В любом случае нам необходимо будет хорошо обороняться, неважно, есть игрок в составе соперника или нет.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Барселона": Тер Стеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Ракитич, Бускетс, Артур – Рафинья, Суарес, Коутиньо

"Реал": Навас – Васкес, Начо, Рамос, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Бэйл, Бензема, Иско

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-звезда "Реала" Криштиану Роналду принял неожиданное решение о возвращение в команду.