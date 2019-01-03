"Барселона" может понести серьезную потерю в конце сезона

Каталонская "Барселона" весной может лишиться тренера Эрнесто Вальверде. Испанский специалист прекратит работу с клубом в случае провала в нынешнем сезоне.
"Если мы не выиграем Ла Лигу, с меня будут спрашивать, как с тренера. Я пытаюсь сделать все для достижения цели, чтобы остаться", - цитирует Вальверде AS.
Помимо успехов во внутреннем чемпионате перед тренером "Барселоны" стоит задача выигрывать Лигу чемпионов. И в случае отсутствия трофеев, несмотря на прекрасную атмосферу в коллективе, с Вальверде, вероятно, попрощаются.
Эрнесто Вальверде и Лионель Месси
Испанский специалист отметил, что еще не знает, как сложится его судьба.
"В футболе никогда ничего не знаешь наверняка. Я никогда не задумываюсь наперед, потому что даже два месяца – это долгий срок. Если вы побеждаете, все счастливы, если проигрываете – за вами следят. Я хочу, чтобы все было хорошо и все остались довольны моей работой", - резюмировал наставник "Барселоны".
Напомним, что Вальверде возглавил каталонский клуб в 2017 году и за один сезон вместе со своей командой выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Испании.
Эрнесто Вальверде
FC Barcelona
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