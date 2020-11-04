"Барселона" – "Динамо": онлайн видео голов

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой матч 3-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

Поединок проходит в столице Каталонии на легендарном стадионе "Камп Ноу". Уже на 4-й минуте Попов неудачно сыграл в своей штрафной, уронив Месси и сам аргентинец четко реализовал наказание.

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"Барселона" Испания – "Динамо" Украина 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 5, пенальти Месси.

Барселона – тер Стеген, Альба, Пике, Дест, Пьянич, де Йонг, Педри, Бускетс, Фати, Гризманн, Месси.

Динамо – Нещерет, Забарный, Шабанов, Кендзера, Попов, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Родригеш, Супряга.

Отметим, что изначально поединок был под угрозой срыва, так как 29 октября власти постановили закрыть границы Каталонии из-за увеличения числа заразившихся COVID-19, организаторы отказались переносить игру.