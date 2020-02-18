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18 февраля • обновлено в 06:09
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Атлетико - Ливерпуль: смотреть онлайн топ-матч Лиги чемпионов

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Лига чемпионов возвращается, и в первый же день плей-офф дарит матч сильнейшей команды Европы - "Ливерпуль" сразится против "Атлетико", проведя первый матч в Мадриде, 18 февраля.

Из-за статуса и непобедимого шествия "Ливерпуля" в Премьер-лиге многие выделяют это противостояние как едва ли не лучшее на стадии 1/8 финала. И хотя в команде Клоппа сомнений нет (как и ее перспективе на проход), "Атлетико" может резко притормозить всех оптимистов. "Матрасники" в этом сезоне с головой окунулись в оборонный прагматичный стиль, находясь на втором месте в Испании по "сухости" ворот, и в то же время немного забивая.

Готов ли "Атлетико" укротить одну из лучших атак в Европе?

Готов ли "Атлетико" укротить одну из лучших атак в Европе?

Но тем интереснее, как Диего Симеоне собирается остановить фантастическую атаку "Ливерпуля", и что будут делать сами англичане в следствии "нежданчика" от испанцев при стабильных 0:0? OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико – Ливерпуль, который начнется 18 февраля в 22:00.

Новости
"Атлетико" – "Ливерпуль": прогноз на матч Лиги чемпионов

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

Мадрид (Испания). "Ванда Метрополитано". 22:00

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

"Атлетико" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Одну из первых баталий Лиги чемпионов после зимнего перерыва в Украине будет транслировать ТК "Футбол 1". Также поединок можно будет посмотреть по доступным трансляциям в интернете от российского вещателя "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также и казахстанского "Qazsport/Казспорт".

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Автор
Олекса Витер
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Мохаммед Салах Юрген Клопп
Место
Испания Мадрид
Теги
ФК Ливерпуль Атлетико Мадрид
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Ставка матча
все ставки
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку