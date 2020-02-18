Атлетико - Ливерпуль: смотреть онлайн топ-матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается, и в первый же день плей-офф дарит матч сильнейшей команды Европы - "Ливерпуль" сразится против "Атлетико", проведя первый матч в Мадриде, 18 февраля.

Из-за статуса и непобедимого шествия "Ливерпуля" в Премьер-лиге многие выделяют это противостояние как едва ли не лучшее на стадии 1/8 финала. И хотя в команде Клоппа сомнений нет (как и ее перспективе на проход), "Атлетико" может резко притормозить всех оптимистов. "Матрасники" в этом сезоне с головой окунулись в оборонный прагматичный стиль, находясь на втором месте в Испании по "сухости" ворот, и в то же время немного забивая.

Готов ли "Атлетико" укротить одну из лучших атак в Европе?

Но тем интереснее, как Диего Симеоне собирается остановить фантастическую атаку "Ливерпуля", и что будут делать сами англичане в следствии "нежданчика" от испанцев при стабильных 0:0? OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико – Ливерпуль, который начнется 18 февраля в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА

Мадрид (Испания). "Ванда Метрополитано". 22:00

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

"Атлетико" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:0

_______________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Одну из первых баталий Лиги чемпионов после зимнего перерыва в Украине будет транслировать ТК "Футбол 1". Также поединок можно будет посмотреть по доступным трансляциям в интернете от российского вещателя "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также и казахстанского "Qazsport/Казспорт".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!