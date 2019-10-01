На последней секунде: "Шахтер" добыл фантастическую победу в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в гостях обыграл итальянскую "Аталанту". Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилась со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Аталанта — Шахтер.

Хозяева с первых секунд организовали серьезное давление на ворота Пятова. "Аталанта" задала высокий темп и защита украинского клуба несколько раз с трудом успевала нейтрализовать Хатебора и Сапату.

Аталанта - Шахтер

"Горнякам" никак не удавалось перехватить надолго мяч, и приходилось играть в не в свойственном им стиле.

На 14-й минуте Гомес здорово пяткой отпасовал на Иличича в чужой штрафной, и тот упал на газон после подката со стороны Кривцова. Арбитр сразу назначил пенальти. После нескольких секунд переговоров с видеоассистентами Тобиас Штилер утвердил наказание и еще показал желтую Сергею.

Аталанта - Шахтер

Однако Иличич открыть счет не смог. Андрей Пятов угадал направление и отбил мяч, а второй удар словенца пришелся мимо ворот.

Итальянцы явно были уверены в своем лидере и такой поворот в игре стал для них сюрпризом. Несколько минут "Аталанта" была в растерянном состоянии, чем едва не воспользовались гости, проведя несколько опасных выпадов.

Аталанта - Шахтер

К середине первой половины итальянские футболисты пришли в себя и после неудачной игры на выходе на "втором этаже" Пятова, все-таки забили гол.

Сперва в штангу попал Пашалич, а при повторной атаке Сапата замкнул верховую передачу - 1:1.

Открыв счет подопечные Джана Пьеро Гасперини сбавили обороты, позволив игрокам донецкого клуба постепенно все ближе и ближе подобраться к воротам Голлини.

На 41-й минуте Алан Патрик сделал фантастическую разрезающую передачу. Жуниор Мораес избежал офсайда, на скорости убежал от голкипера и с острого угла сделал счет ничейным - 1:1.

Аталанта - Шахтер

Перед самым свистком Марлос мог вывести свою команду вперед, но его невероятный удар со штрафного попал в перекладину.

Аталанта - Шахтер

После перерыва встреча продолжилась в более спокойном темпе. "Шахтер" уже не выглядел так беспомощно и позиционно держал в напряжении итальянских защитников.

К 75-й минуте донецкие игроки заметно подсели. "Аталанта" явно не хотела мириться с ничейным результатом и создала несколько опасных моментов в штрафной Пятова.

Развязка наступила на последней секунде матча, когда хозяева пропустили острую контратаку от украинского клуба. На 5-й добавленной минуте Додо смог избавится от оппонентов и выкатить идеальную передачу на Соломона. Форвард сборной Израиля смог разобраться с защитниками и вратарем и забить победный мяч - 1:2.

Аталанта - Шахтер

Аталанта - Шахтер

Аталанта - Шахтер

Аталанта - Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

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