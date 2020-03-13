АПЛ остановлена: какие еще чемпионаты пострадали из-за пандемии коронавируса

Английская Премьер-лига приняла решение приостановить чемпионат из-за пандемии коронавируса до 4 апреля.

"Прежде всего, мы желаем скорейшего выздоровления Микелю Артете (главный тренер "Арсенала" – Ред.) и Каллуму Хадсону-Одои (футболист "Челси" – Ред.) и другим пострадавшим от Covid-19. Мы с твердостью заявляем, что обеспечение здоровья и благополучия игроков, персонала и болельщиков является нашей главной задачей", – цитирует слова главы АПЛ Ричарда Мастерса официальный сайт организации.

Многие фубольные чемпионаты были остановлены из-за коронавируса Sport.ua

Ранее руководство многих других футбольных ассоциаций приняло решение приостановить внутренние чемпионаты или ограничить присутствие болельщиков на трибунах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться со списком стран и организаций, которые пошли на эти меры:

УЕФА – матчи Лиги чемпионов, юношеской Лиги чемпионов и Лиги Европы 17-19 марта;

Англия – до 3 апреля;

Испания – на два следующих тура;

Италия – до 3 апреля;

Германия – матчи 13-15 марта могут стать последними перед приостановкой, пройдут при пустых трибунах;

Франция – дата возобновления неизвестна;

Украина – при пустых трибунах;

Португалия – дата возобновления неизвестна;

Бельгия – до 3 апреля;

Шотландия – дата возобновления неизвестна;

США – на 30 дней;

Дания – на две недели;

Нидерланды – до конца марта;

Чехия – до конца марта;

Польша – матчи при пустых трибунах;

Грузия – до 1 апреля;

Япония – до 3 апреля;

Лига чемпионов КОНКАКАФ (Северной Америки – Ред.) – дата возобновления неизвестна;

Отбор на чемпионат мира-2022 в Южной Америке – перенесены матчи, запланированные на 23-31 марта;

Отбор на чемпионат мира-2022 в Азии – перенесены матчи, запланированные на 23-31 марта и 1-9 июня.

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