АПЛ остановлена: какие еще чемпионаты пострадали из-за пандемии коронавируса

Английская Премьер-лига приняла решение приостановить чемпионат из-за пандемии коронавируса до 4 апреля.
"Прежде всего, мы желаем скорейшего выздоровления Микелю Артете (главный тренер "Арсенала" – Ред.) и Каллуму Хадсону-Одои (футболист "Челси" – Ред.) и другим пострадавшим от Covid-19. Мы с твердостью заявляем, что обеспечение здоровья и благополучия игроков, персонала и болельщиков является нашей главной задачей", – цитирует слова главы АПЛ Ричарда Мастерса официальный сайт организации.
Многие фубольные чемпионаты были остановлены из-за коронавируса
Sport.ua
Ранее руководство многих других футбольных ассоциаций приняло решение приостановить внутренние чемпионаты или ограничить присутствие болельщиков на трибунах, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться со списком стран и организаций, которые пошли на эти меры:
УЕФА – матчи Лиги чемпионов, юношеской Лиги чемпионов и Лиги Европы 17-19 марта;
Англия – до 3 апреля;
Испания – на два следующих тура;
Италия – до 3 апреля;
Германия – матчи 13-15 марта могут стать последними перед приостановкой, пройдут при пустых трибунах;
Франция – дата возобновления неизвестна;
Украина – при пустых трибунах;
Португалия – дата возобновления неизвестна;
Бельгия – до 3 апреля;
Шотландия – дата возобновления неизвестна;
США – на 30 дней;
Дания – на две недели;
Нидерланды – до конца марта;
Чехия – до конца марта;
Польша – матчи при пустых трибунах;
Грузия – до 1 апреля;
Япония – до 3 апреля;
Лига чемпионов КОНКАКАФ (Северной Америки – Ред.) – дата возобновления неизвестна;
Отбор на чемпионат мира-2022 в Южной Америке – перенесены матчи, запланированные на 23-31 марта;
Отбор на чемпионат мира-2022 в Азии – перенесены матчи, запланированные на 23-31 марта и 1-9 июня.
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