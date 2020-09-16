Алиев о первом тайме с АЗ: сказал бы, что "Динамо" – никакая команда

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев раскритиковал игру киевлян в первом тайме матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ (2:0).

"Я скажу честно, что смотрел только первый тайм, потому что во втором собирал вещи. Я не впечатлился ни от АЗ, ни от "Динамо". Как говорят: "Скажи, какой у тебя центр поля, и я скажу, какая у тебя команда". Так вот, по первому тайму я бы сказал, что "Динамо" – никакая команда. Я думаю, что Луческу что-то в раздевалке сказал, и пацаны сразу побежали и на 49-й минуте забили. Я очень рад, что "Динамо" сегодня выиграло", – заявил Алиев в эфире YouTube-канала "Бомбардир.

Напомним, что в плей-офф квалификации Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу встретятся с "Гентом", который благодаря победному голу украинца Романа Яремчука одолел австрийский "Рапид".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание матчей "Динамо" против бельгийского клуба.

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