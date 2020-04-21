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21 апреля • обновлено в 18:45
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"23 из 25 игроков заболели": звезда "Интера" Лукаку рассказал о странной эпидемии в команде

2.5т
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Звездный нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что в конце января 23 из 25 футболистов команды заболели. У них был жар и сухой кашель, но тесты на коронавирус они не сдавали.

"У нас была неделя отдыха в декабре, после которой мы вернулись к тренировкам. Я клянусь вам, 23 из 25 игроков были больны. Я не шучу. Мы играли против "Кальяри", и один из наших защитников был вынужден покинуть поле, не сыграв и 25 минут, поскольку в противном случае он потерял бы сознание. Все кашляли, у всех был жар. Когда я разминался перед матчем, мне было значительно жарче, чем обычно", – цитирует слова Лукаку издание Football Italia.

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Bleacher Report

Матч с "Кальяри", о котором идет речь, состоялся еще 26 января, а первый официальный случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 21 февраля, поэтому тесты никто не сдавал. В том поединке защитнику "Интера" Милану Шкриньяру действительно понадобилась замена уже на 17-й минуте.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Чемпионат Италии
Персона
Ромелу Лукаку
Место
Италия Милан
Тег
ФК Интер
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