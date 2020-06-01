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1 июня • обновлено в 17:23
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16 из 43: в знаменитом бразильском клубе зафиксирована вспышка коронавируса

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16 из 43 протестированных футболистов знаменитого бразильского клуба "Васко да Гама" сдали положительный тест на наличие COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте команды, еще трое игроков уже переболели коронавирусом. 16 футболистов, у которых было выявлено заболевание, находятся на самоизоляции. Они продолжат сдавать тесты на регулярной основе, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 в команде.

16 футболистов "Васко да Гамы" заболели коронавирусом

16 футболистов "Васко да Гамы" заболели коронавирусом

"Это в очередной раз доказывает, что мы делаем все возможное для максимально оперативного выявления случаев коронавируса в нашей команде, поскольку 95% людей переносят болезнь бессимптомно", – написано в официальном заявлении "Васко да Гамы".

Отметим, что в Бразилии подтверждено 515 тысяч случаев заражения коронавирусом, 207 тысяч выздоровевших и 29 тысяч смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из самых титулованных клубов Европы зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус чемпионат Бразилии
Тег
ФК Васко да Гама
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