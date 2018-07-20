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Высокомерный: главный тренер сборной России сделал заявление о ЧМ-2018

3.9тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов встретился с подрастающими футболистами в Калининграде.

Наставник четвертьфиналистов мундиаля посетил местные футбольные школы, и ответил на вопросы юных игроков.

От детворы было много вопросов. Один из них звучал следующим образом:

"Вы довольным тем, что сборная дошла до 1/8 финала?" (сборная РФ дошла до 1/4 ЧМ-2018 - ред.)

"С одной стороны - да, с другой стороны - нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены... Кубок один, его надо было выиграть. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться", - ответил Черчесов.

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Напомним, в 1/4 чемпионата мира по футболу - 2018 сборная России уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один игрок сборной России не вошел в состав команды лучших футболистов ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Станислав Черчесов
Место
РоссияКалининград
Объект
сборная России по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Коваленко Вася
Коваленко Вася
смотри падла с украины на футбол из России.
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andrei
andrei
Обоз, вы понимаете смысл слова "высокомерие"?
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