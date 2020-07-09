Знаменитой украинской теннисистке пришлось удалить фото топлес из-за Blackface

Знаменитая украинская теннисистка Даяна Ястремская была вынуждена удалить свою фотосессию топлес из-за огромного потока критики под снимками.

25-я ракетка мира сделала фотографии, на которых наполовину покрасилась в коричневый. Снимки она подписала словом "Равенство".

Большинство пользователей обрушились с гневом на спортсменку из-за Blackface. Это понятие означает карикатурное изображение чернокожих людьми с белой кожей, которое сейчас считается расизмом.

Blackface впервые появился в 19-м веке в США во время театральных постановок, когда белым американцам было необходимо изобразить жизнь рабов. В основном в унизительном свете.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая франкоканадская теннисистка Эжени Бушар порадовала своих фанатов откровенной фотосессией для приложения Swimsuit к популярнейшему изданию Sports Illustrated.