Украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко порадовала 1,3 млн своих подписчиков в Instagram видео с одного из пляжей Филиппин.

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, вместе с подругами поучаствовала в соблазнительной тренировке.

На видео Женя и еще три девушки в бикини с надетыми на ноги фитнес-резинками делают упражнения на верхнюю часть бедер.

Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко

Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко

Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко

Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко

Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосиенко похвасталась огненной фотосессией, вместе со своей подругой Юлией Ярошенко снявшись обнаженной на одном из филиппинских пляжей.