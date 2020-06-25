Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини
Евгения Мосиенко / Источник фото: Instagarm Евгении Мосиенко
Украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко порадовала 1,3 млн своих подписчиков в Instagram видео с одного из пляжей Филиппин.
25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, вместе с подругами поучаствовала в соблазнительной тренировке.
На видео Женя и еще три девушки в бикини с надетыми на ноги фитнес-резинками делают упражнения на верхнюю часть бедер.
Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко
Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко
Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко
Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко
Украинская чемпионка показала соблазнительную тренировку в бикини Instagram Евгении Мосиенко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосиенко похвасталась огненной фотосессией, вместе со своей подругой Юлией Ярошенко снявшись обнаженной на одном из филиппинских пляжей.