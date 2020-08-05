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Знаменитая фитнес-модель покорила подписчиков снимками идеальных ягодиц

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1,1 т.
Джен Селтер

Джен Селтер покорила подписчиков снимками идеальных ягодиц. Instagram Джен Селтер

Американская фитнес-модель Джен Селтер добилась успеха за счет упорных тренировок и постоянной работы над собой.

Она начала заниматься в спортзале в 2012 году и сразу же завела страницу в Instagram, начав делиться с подписчиками программами тренировок и заряжать их мотивацией. Это позволило Селтер обрести армию поклонников – на ее страницу в социальной сети сейчас подписаны 12,6 миллионов человек, в том числе такие звезды мировой величины, как Криштиану Роналду и Бейонсе.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на соблазнительные снимки фитнес-модели, которая получила неофициальное звание "самой красивой попы в Instagram".

Джен Селтер

Джен Селтер Instagram Джен Селтер

Джен Селтер позирует возле автомобиля

Джен Селтер позирует возле автомобиля Instagram Джен Селтер

Джен Селтер

Джен Селтер Instagram Джен Селтер

Джен Селтер

Джен Селтер Instagram Джен Селтер

Джен Селтер и волны

Джен Селтер и волны Instagram Джен Селтер

Джен Селтер на фоне океана

Джен Селтер на фоне океана Instagram Джен Селтер

Джен Селтер на пирсе

Джен Селтер на пирсе Instagram Джен Селтер

Джен Селтер в бассейне

Джен Селтер в бассейне Instagram Джен Селтер

Джен Селтер позирует на фоне заката

Джен Селтер позирует на фоне заката Instagram Джен Селтер

Как сообщал OBOZREVATEL, гигантская американская фитнес-модель Тереза Иванчик снялась в эротической фотосессии.

СШАНью-ЙоркмодельФитнес
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