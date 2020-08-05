Знаменитая фитнес-модель покорила подписчиков снимками идеальных ягодиц

Американская фитнес-модель Джен Селтер добилась успеха за счет упорных тренировок и постоянной работы над собой.

Она начала заниматься в спортзале в 2012 году и сразу же завела страницу в Instagram, начав делиться с подписчиками программами тренировок и заряжать их мотивацией. Это позволило Селтер обрести армию поклонников – на ее страницу в социальной сети сейчас подписаны 12,6 миллионов человек, в том числе такие звезды мировой величины, как Криштиану Роналду и Бейонсе.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на соблазнительные снимки фитнес-модели, которая получила неофициальное звание "самой красивой попы в Instagram".

Джен Селтер Instagram Джен Селтер

Джен Селтер позирует возле автомобиля Instagram Джен Селтер

Джен Селтер Instagram Джен Селтер

Джен Селтер Instagram Джен Селтер

Джен Селтер и волны Instagram Джен Селтер

Джен Селтер на фоне океана Instagram Джен Селтер

Джен Селтер на пирсе Instagram Джен Селтер

Джен Селтер в бассейне Instagram Джен Селтер

Джен Селтер позирует на фоне заката Instagram Джен Селтер

Как сообщал OBOZREVATEL, гигантская американская фитнес-модель Тереза Иванчик снялась в эротической фотосессии.