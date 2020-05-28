Знаменитая фитнес-модель из Украины снялась полностью обнаженной

Фитнес-модель Юлия Гилас вызвала бурный восторг у своей 5-миллионной армии подписчиков, снявшись в эротической фотосесии.

35-летняя красотка выложила снимок в Instagram на котором изображена абсолютно обнаженной. Этот кадр собрал сотни комментариев.

Юля родилась и выросла в Украине. В 16 лет девушка ушла из дома, а в 2009 году она переехала в США. В 2013 Юлия получила американское гражданство и сейчас живет в Калифорнии.

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Юлия Гилас @juliagilas

Как сообщал OBOZREVATEL, Гилас заработала миллионы благодаря невероятной внешности.

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