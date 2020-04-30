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30 апреля • обновлено в 18:26
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Жена Мамаева показала себя до пластики

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Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба "Ростов" Павла Мамаева, показала, как выглядела в юности. Девушка выложила в Instagram фотографию себя в 17-18 лет.

Снимок юной Аланы вызвал недоумение у подписчиков. Юзеры отметили ее привлекательную внешность и выразили недоумение, зачем ей нужна была пластическая операция.

"Алана, а зачем делали пластику, если все было нормально с внешностью?" — поинтересовалась пользователь под ником stroi_servis_msk.

"Вообще не похожа на себя сегодняшнюю", — добавила svsv1806.

"Я думала это юная Деми Мур", — поразилась solumdeus.

В ответ Мамаева парировала, что сделала лишь ринопластику.

"Мне не нравился только нос! Я не могу сказать, что я вся переделанная! В лице кроме носа ничего и нет", — ответила 32-летняя россиянка.

Алана Мамаева (до и после операции)

Алана Мамаева (до и после операции)

@alana_mamaeva

Алана Мамаева

Алана Мамаева

@alana_mamaeva

Алана Мамаева

Алана Мамаева

@alana_mamaeva

Алана Мамаева

Алана Мамаева

@alana_mamaeva

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Мамаев в сентябре вышел на свободу после того, как отбыл срок за разбойные нападения. Вместе с Александром Кокориным Павел был признан виновными по делу о двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.

Отметим, что накануне жена экс-футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала, как выглядела пять-шесть лет назад до того, как сделала себе пластические операции.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Павел Мамаев
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