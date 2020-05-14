Жена аргентинского футболиста "Валенсии" Эсекьеля Гарая Тамара Горро станцевала стриптиз под знаменитую песню Джорджа Майкла "Careless Whisper".

На видео, изначально опубликованном в TikTok, Горро соблазнительно станцевала перед мужем в бледно-розовом платье, затем медленно опустила лямку, сняла свой наряд и голышом встала за дверью, поманив к себе Гарая. Аргентинец поддался на эту провокацию, но когда подошел ближе, жена вручила ему ведро и швабру, намекнув на то, что в доме давно не делалась уборка.

Тамара Горро Mundo Deportivo

До "Валенсии" 33-летний защитник выступал за питерский "Зенит", лиссабонскую "Бенфику" и мадридский "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тамара Горро показала себя полностью голой в честь достижения отметки в 1,6 миллиона подписчиков в Instagram.

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