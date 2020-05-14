Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Жена Эсекьеля Гарая Тамара Горро станцевала стриптиз и обломала мужа

9.6т
Читать материал на украинском

Жена аргентинского футболиста "Валенсии" Эсекьеля Гарая Тамара Горро станцевала стриптиз под знаменитую песню Джорджа Майкла "Careless Whisper".

На видео, изначально опубликованном в TikTok, Горро соблазнительно станцевала перед мужем в бледно-розовом платье, затем медленно опустила лямку, сняла свой наряд и голышом встала за дверью, поманив к себе Гарая. Аргентинец поддался на эту провокацию, но когда подошел ближе, жена вручила ему ведро и швабру, намекнув на то, что в доме давно не делалась уборка.

Тамара Горро

Тамара Горро

Mundo Deportivo

До "Валенсии" 33-летний защитник выступал за питерский "Зенит", лиссабонскую "Бенфику" и мадридский "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тамара Горро показала себя полностью голой в честь достижения отметки в 1,6 миллиона подписчиков в Instagram.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
стриптиз ФК Валенсия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
29
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку