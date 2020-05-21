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22 мая • обновлено в 01:14
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Заболевший коронавирусом бодибилдер-гей Майк Шульц показал последствия ИВЛ

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Переболевший коронавирусом медбрат-бодибилдер из Сан-Франциско Майк Шульц показал изменения своего тела. Майк – открытый гей, он встречается с парнем по имени Джош Хэбблтвейт.

"Хочу показать всем, насколько ужасным может быть лечение аппаратом ИВЛ на протяжении шести недель. COVID-19 уменьшил объем моих легких и вызвал пневмонию. Я был вдали от семьи и друзей очень долго, более восьми недель", – написал Шульц в Instagram, прикрепив фото до и после лечения от коронавируса.

"Я был так слаб. Это самый разочаровывающий момент. Я не мог удержать в руках телефон, он был слишком тяжелым. Не мог набирать сообщения, потому что руки сильно дрожали", – отметил Шульц в интервью BuzzFeed.

Майк Шульц до болезни

Майк Шульц до болезни

@thebearded_nurse

Майк Шульц (справа) с Джошем Хэбблтвейтом

Майк Шульц (справа) с Джошем Хэбблтвейтом

@thebearded_nurse

Майк Шульц до и после болезни

Майк Шульц до и после болезни

@thebearded_nurse

Майк Шульц в больнице

Майк Шульц в больнице

@thebearded_nurse

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бодибилдер Юрий Толочко, который с 5 лет проживает в Астане, не смог жениться на секс-кукле из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус культуризм и бодибилдинг
Место
США
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