Переболевший коронавирусом медбрат-бодибилдер из Сан-Франциско Майк Шульц показал изменения своего тела. Майк – открытый гей, он встречается с парнем по имени Джош Хэбблтвейт.
"Хочу показать всем, насколько ужасным может быть лечение аппаратом ИВЛ на протяжении шести недель. COVID-19 уменьшил объем моих легких и вызвал пневмонию. Я был вдали от семьи и друзей очень долго, более восьми недель", – написал Шульц в Instagram, прикрепив фото до и после лечения от коронавируса.
"Я был так слаб. Это самый разочаровывающий момент. Я не мог удержать в руках телефон, он был слишком тяжелым. Не мог набирать сообщения, потому что руки сильно дрожали", – отметил Шульц в интервью BuzzFeed.
Майк Шульц до болезни
@thebearded_nurse
Майк Шульц (справа) с Джошем Хэбблтвейтом
@thebearded_nurse
Майк Шульц до и после болезни
@thebearded_nurse
Майк Шульц в больнице
@thebearded_nurse
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бодибилдер Юрий Толочко, который с 5 лет проживает в Астане, не смог жениться на секс-кукле из-за пандемии коронавируса.
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