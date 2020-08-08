Яне Клочковой - 38: самые соблазнительные фотографии спортсменки

В пятница, 7 августа, прославленной украинской плавчихе Яне Клочковой исполнилось 38 лет.

Четырехкратная олимпийская чемпионка и самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр завершила карьеру 12 лет назад, но до сих пор радует всех поклонников роскошными фотографиями.

Сейчас девушка воспитывает сына, много путешествует и ведет красивый Instagram.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться самыми соблазнительными снимками нашей Золотой рыбки.

Яна Клочкова в постели Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в постельной фотосессии Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова возле бассейна Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова и модный лук Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в черно-белом селфи Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в купальнике Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова демонстрирует спортивные бедра Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова крупным планом Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова с макияжем Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова на берегу моря Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в море Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова позирует на пляже Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова на рыбалке Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в зеленом купальнике возле волн Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в бассейне Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова загорает Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова лежит на берегу в розовом купальнике Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в зеленом бикини Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова готовится к фотосессии Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова во время фотосессии Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова перед фотосессией Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в черном белье и красной кофте Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова в белом белье Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова Instagram Яны Клочковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яна Клочкова произвела настоящий фурор в Instagram своей откровенной фотографией.