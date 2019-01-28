Видно все: российская фигуристка выступила в необычном ''голом'' костюме

Российския фигуристка Александра Степанова станцевала показательный номер на чемпионате Европы в Минске в пикантном (но не прозрачном) комбинезоне.
Спортсменка была одета в костюм из бифлекса. Ткань представляет собой тянущийся и эластичный материал, в мельчайших подробностях демонстрируя все выпуклости девушки.
Степанова и Букин
sports.ru
Степанова и Букин
sports.ru
Степанова и Букин
sports.ru
Степанова и Букин
sports.ru
Степанова и Букин
sports.ru
Степанова и Букин
sports.ru
В Минске Степанова и Букин взяли третью европейскую медаль в карьере – первое "серебро" после двух "бронз" (2015 и 2018).
В сети не особо оценили такое откровенное выступление. Пользователи посоветовали фигуристке полностью раздеться или заняться сексом на льду.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, почему российские фигуристки начали раздеваться на льду во время выступлений.
Во время показательных выступлений в Канаде и Японии Туктамышева показывала номер с раздеванием. Россиянка выходила на лед в образе стюардессы.
После нее еще одна российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз на Гран-при в Москве.
Ранее Туктамышева произвела настоящий фурор в социальных сетях своими откровенными фотографиями.
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