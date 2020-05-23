Главная Новости
23 мая • обновлено в 12:17
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

В сети появились ранее неопубликованные домашние фото Курниковой

2.4т
Читать материал на украинском

В декабре 1999 года в СМИ появилась информация о помолвке 28-летнего хоккеиста "Флориды" Павла Буре и 18-летней теннисистки Анны Курниковой.

В это время в Майами по делам редакции оказались обозреватель "СЭ" и фотокорреспондент Александр Вильф.

24 декабря 1999 года. Майами

24 декабря 1999 года. Майами

Александр Вильф, СЭ

Получив приглашение в небоскреб "Портофино Тауэр", где обосновались семьи Буре и Курниковых, они сделали репортаж о жизни звезд.

24 декабря 1999 года. Майами

24 декабря 1999 года. Майами

Александр Вильф, СЭ

24 декабря 1999 года. Майами

24 декабря 1999 года. Майами

Александр Вильф, СЭ

24 декабря 1999 года. Майами

24 декабря 1999 года. Майами

Александр Вильф, СЭ

Анна, как только видела фотокамеру, напрягалась и произносила: "Уберите от меня это!" Даже играя в теннис со своим другом, Курникова боковым зрением держала объектив в поле зрения.

24 декабря 1999 года. Майами

24 декабря 1999 года. Майами

Александр Вильф, СЭ

Лишь после обещания журналистов не делать никаких снимков без ее согласия, она слегка расслабилась. Масс-медиа пристально следили за каждым шагом русской красавицы и снимки появились в сети лишь недавно.

24 декабря 1999 года. Майами

24 декабря 1999 года. Майами

Александр Вильф, СЭ

24 декабря 1999 года. Майами

24 декабря 1999 года. Майами

Александр Вильф, СЭ

В сети появились ранее неопубликованные домашние фото Курниковой

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Анна Курникова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 580.

    Вылечились: 6929. Умерли: 605.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • ВОЗ назвал новый эпицентр пандемии COVID-19 в мире – это не Китай и не Италия.

  • Ослабить карантин позволили еще трем областям: названы регионы Украины.

  • Ученые забраковали препарат от COVID-19, который принимал Трамп: повышает риск смерти.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Hard Legion
Победа Hellraisers с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку