В самой знаменитой компьютерной игре нашли курьезный ляп

В знаменитой компьютерной игре FIFA 19 обнаружился смешной баг. Вратарь "Арсенала" Петер Чех появляется в шлеме не только на поле, а и во время подписания контракта, где он одет в деловой костюм.

Petr Cech on FIFA 19 career mode with a helmet on during contract negotiations. 😂 pic.twitter.com/Ve6TsnqLgk