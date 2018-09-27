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В самой знаменитой компьютерной игре нашли курьезный ляп

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В знаменитой компьютерной игре FIFA 19 обнаружился смешной баг. Вратарь "Арсенала" Петер Чех появляется в шлеме не только на поле, а и во время подписания контракта, где он одет в деловой костюм.

Курьезный ляп стал объектом для смешных комментариев геймеров. "Собираюсь купить его ради этого", "Они сказали, что я постоянно должен носить шлем, потому что они меня спонсируют", "Этот взгляд на его лице: "Почему, черт возьми, я надеваю защиту головы на подписание контракта?" - шутили поклонники знаменитой игры.

В самой знаменитой компьютерной игре нашли курьезный ляп
В самой знаменитой компьютерной игре нашли курьезный ляп
В самой знаменитой компьютерной игре нашли курьезный ляп
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Вратарь во время матча прикинулся трупом - опубликовано видео

Напомним, что 14 октября 2006 года Чех в составе "Челси" получил страшную травму в поединке против "Рединга". Форвард команды соперника Стефен Хант ударил вратаря коленом в голову. Врачи рекомендовали чешскому голкиперу надевать на каждую игру защитный шлем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России игру FIFA 17 заподозрили в пропаганде гомосексуализма.

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