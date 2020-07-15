Жена бывшего футболиста молодежной сборной Украины Владлена Юрченко Кристина снималась в клипе Макса Барских "Полураздета", рассказали авторы влога "Трындец".

В провокационном видео молодые люди страстно обнимаются и целуются.

Отметим, что после премьеры композиции, которая стала саундтреком к фильму "Секс и ничего личного", Макс и Кристина снялись в откровенной фотосессии.

На снимках певец позирует в объятиях с полураздетой шатенкой, молодые люди целуются, а на одном из кадров артист кладет свою руку на грудь девушки.

Макс Барских и Кристина Instagram Макса Барских

Макс Барских и Кристина снялись в соблазнительной фотосессии Instagram Макса Барских

Макс Барских целует Кристину Instagram Макса Барских

Макс Барских гладит лицо Кристине Instagram Макса Барских

Макс Барских и Кристина позирует Instagram Макса Барских

Кристина в темных очках и шортах Instagram Кристины Юрченко

Владлен и Кристина позируют на отдыхе Instagram Владлена Юрченко

Кристина Юрченко делает селфи с красным смартфоном Instagram Кристины Юрченко

Владлен и Кристина вместе на отдыхе Instagram Владлена Юрченко

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