В откровенном клипе Макса Барских снялась девушка экс-футболиста сборной Украины
Девушка Владлена Юрченко снималась в клипе Макса Барских.
Жена бывшего футболиста молодежной сборной Украины Владлена Юрченко Кристина снималась в клипе Макса Барских "Полураздета", рассказали авторы влога "Трындец".
В провокационном видео молодые люди страстно обнимаются и целуются.
Отметим, что после премьеры композиции, которая стала саундтреком к фильму "Секс и ничего личного", Макс и Кристина снялись в откровенной фотосессии.
На снимках певец позирует в объятиях с полураздетой шатенкой, молодые люди целуются, а на одном из кадров артист кладет свою руку на грудь девушки.
Макс Барских и Кристина Instagram Макса Барских
Макс Барских и Кристина снялись в соблазнительной фотосессии Instagram Макса Барских
Макс Барских целует Кристину Instagram Макса Барских
Макс Барских гладит лицо Кристине Instagram Макса Барских
Макс Барских и Кристина позирует Instagram Макса Барских
Кристина в темных очках и шортах Instagram Кристины Юрченко
Владлен и Кристина позируют на отдыхе Instagram Владлена Юрченко
Кристина Юрченко делает селфи с красным смартфоном Instagram Кристины Юрченко
Владлен и Кристина вместе на отдыхе Instagram Владлена Юрченко
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