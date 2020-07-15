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В откровенном клипе Макса Барских снялась девушка экс-футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,1 т.
Макс Барских и Кристина Юрченко

Девушка Владлена Юрченко снималась в клипе Макса Барских.

Жена бывшего футболиста молодежной сборной Украины Владлена Юрченко Кристина снималась в клипе Макса Барских "Полураздета", рассказали авторы влога "Трындец".

В провокационном видео молодые люди страстно обнимаются и целуются.

Отметим, что после премьеры композиции, которая стала саундтреком к фильму "Секс и ничего личного", Макс и Кристина снялись в откровенной фотосессии.

На снимках певец позирует в объятиях с полураздетой шатенкой, молодые люди целуются, а на одном из кадров артист кладет свою руку на грудь девушки.

Макс Барских и Кристина

Макс Барских и Кристина Instagram Макса Барских

Макс Барских и Кристина снялись в соблазнительной фотосессии

Макс Барских и Кристина снялись в соблазнительной фотосессии Instagram Макса Барских

Макс Барских целует Кристину

Макс Барских целует Кристину Instagram Макса Барских

Макс Барских гладит лицо Кристине

Макс Барских гладит лицо Кристине Instagram Макса Барских

Макс Барских и Кристина позирует

Макс Барских и Кристина позирует Instagram Макса Барских

Кристина в темных очках и шортах

Кристина в темных очках и шортах Instagram Кристины Юрченко

Владлен и Кристина позируют на отдыхе

Владлен и Кристина позируют на отдыхе Instagram Владлена Юрченко

Кристина Юрченко делает селфи с красным смартфоном

Кристина Юрченко делает селфи с красным смартфоном Instagram Кристины Юрченко

Владлен и Кристина вместе на отдыхе

Владлен и Кристина вместе на отдыхе Instagram Владлена Юрченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина произвела настоящий фурор среди украинских болельщиков. Девушка поразила фанатов своей красотой

Владлен ЮрченкоМакс Барских
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