В 10 раз меньше Украины: в сети объяснили спортивный "феномен" Хорватии

Хорватия, которая по площади в 10 раз меньше Украины, - фантастически спортивная страна, которая имеет достижения во многих видах.

Пользователи в сети обратили внимание на феномен этой страны в контексте ее победы в матче с Россией на чемпионате мира по футболу - 2018.

В частности, председатель комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном Совете при КГГА Олег Попенко акцентировал внимание на том, что в Хорватии динамично развиваются баскетбол, футбол, гандбол, водное поло, теннис, горнолыжный спорт, стрелковый спорт.

"Очень популярный в Хорватии баскетбол, неоднократные призеры ЧМ и Европы. Сборная Хорватии по футболу - постоянный участник чемпионатов мира и Европы по футболу, десятки хорватских игроков выступают по всему миру. Теннисисты Горан Иванишевич, Иван Любичич, хорватская горнолыжница Яница Костелич. В стрелковом спорте очень известная Снежана Пейчич", - подчеркнул он.

И добавил: "Фантастически спортивная одаренная нация, с характером и принципами жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации хорватской команды на чемпионате мира по футболу-2018 Огнен Вукоевич посвятили Украине четвертьфинальную победу над Россией.