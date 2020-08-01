Украинская вице-чемпионка мира снялась в купальнике

Украинская звезда фитнеса София Майборода (Колодий) ярко проводит свой летний отпуск.

Победительница Кубка Украины-2018 в категории фитнес-бикини до 160 см, а также обладательница "серебра" чемпионата мира, прошедшего в польском Белостоке, похвасталась снимками в купальнике.

В комментариях под снимками днепрянку завалили комплиментами, отмечая ее фантастическую внешность и женственные формы.

София Колодий в бассейне Instagram Софии Колодий

София Колодий в джакузи Instagram Софии Колодий

София Колодий на фоне море Instagram Софии Колодий

София Колодий в бикини Instagram Софии Колодий

София Колодий загорает Instagram Софии Колодий

София Колодий в тропиках Instagram Софии Колодий

София Колодий на шезлонге Instagram Софии Колодий

София Колодий Instagram Софии Колодий

София Колодий делает селфи Instagram Софии Колодий

София Колодий на одном из турниров Instagram Софии Колодий

София Колодий во время соревнований Instagram Софии Колодий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее София произвела настоящий фурор в социальных сетях своими откровенными снимками. Девушка снялась полностью обнаженной.