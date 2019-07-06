Украинская чемпионка сделала грудь и устроила тренировку топлес

Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко произвела настоящий фурор в социальных сетях своими потрясающими формами.

29-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини в категории бикини до 163 см, сейчас является звездой Instagram с почти миллионом подписчиков.

Евгения Мосиенко Instagram

Накануне днепрянка выложила у себя видео, на котором она отжимается на кулаках. Пикантности ролику добавляет тот факт, что девушка делает упражнение практически голой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на не везде натуральную, но роскошную фигуру спортсменки.

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Евгения Мосиенко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Шайен Ив стала настоящей звездой Instagram после того, как стала публиковать свои полуобнаженные фотографии с идеальной грудью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!