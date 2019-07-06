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Украинская чемпионка сделала грудь и устроила тренировку топлес

5.3тЧитать материал на украинском

Популярнейшая украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко произвела настоящий фурор в социальных сетях своими потрясающими формами.

29-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини в категории бикини до 163 см, сейчас является звездой Instagram с почти миллионом подписчиков.

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Накануне днепрянка выложила у себя видео, на котором она отжимается на кулаках. Пикантности ролику добавляет тот факт, что девушка делает упражнение практически голой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на не везде натуральную, но роскошную фигуру спортсменки.

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Евгения Мосиенко

Евгения Мосиенко

Instagram

Новости
Вице-чемионка мира из Украины сделала грудь и показала себя полностью голой

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Шайен Ив стала настоящей звездой Instagram после того, как стала публиковать свои полуобнаженные фотографии с идеальной грудью.

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
Персона
Евгения Мосиенко
Место
Украина
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