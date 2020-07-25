Украинская чемпионка полностью разделась на пляже

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова собрала множество восторженных комментариев в Instagram своей обнаженной фотосессией.

29-летняя украинка полностью разделась на одном из пляжей, сфотографировавшись на фоне белоснежного песка. Из одежды на спортсменке была лишь шляпа, которой она прикрыла интимные места.

Анна Скворцова на пляже топлес Instagram Анны Скворцовой

Анна Скворцова обнаженная Instagram Анны Скворцовой

Анна Скворцова прикрывается шляпой Instagram Анны Скворцовой

Анна Скворцова лежит обнаженная на песке Instagram Анны Скворцовой

Анна Скворцова со своим мужем Instagram Анны Скворцовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Скворцова снялась на нудистском пляже в Киеве, а год назад Анна выложила фотографии с нудистского пляжа в Бургасе - курорте на черноморском побережье Болгарии.

Напомним, что украинская фитоняшка два года назад сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.