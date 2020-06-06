Украинская чемпионка Евгения Мосиенко снялась топлес

Известная украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко похвасталась соблазнительной фотосессией, возбудив 1.3 своих подписчиков в Instagram.
25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, снялась топлес.
В кадре девушка изображена в одних плавках, эротично прикрывая голую грудь руками.
Евгения Мосиенко
@jenny.m.official
Евгения Мосиенко
@jenny.m.official
Евгения Мосиенко
@jenny.m.official
Евгения Мосиенко
@jenny.m.official
Евгения Мосиенко
@jenny.m.official
Евгения Мосиенко
@jenny.m.official
Евгения Мосиенко
@jenny.m.official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосиенко на одном из филиппинских пляжей снялась обнаженной вместе со своей подругой Юлией Ярошенко.
До этого Мосиенко ранее произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, выложив видео с пляжа.
В ролике красавица красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.
Позже Женя от скуки снялась на карантине голой.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!