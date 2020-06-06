Украинская чемпионка Евгения Мосиенко снялась топлес

Известная украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко похвасталась соблазнительной фотосессией, возбудив 1.3 своих подписчиков в Instagram.

25-летняя красотка, становившаяся в свое время чемпионкой Полтавской области по бодибилдингу в категории фитнес-бикини до 163 см, снялась топлес.

В кадре девушка изображена в одних плавках, эротично прикрывая голую грудь руками.

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Евгения Мосиенко @jenny.m.official

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Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Евгения Мосиенко @jenny.m.official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосиенко на одном из филиппинских пляжей снялась обнаженной вместе со своей подругой Юлией Ярошенко.

До этого Мосиенко ранее произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, выложив видео с пляжа.

В ролике красавица красуется в самодельном купальнике, который практически не скрывает ее пышных выпуклостей.

Позже Женя от скуки снялась на карантине голой.

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