Стали известны подробности ареста Конора МакГрегора

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор был арестован полицией Корсики за попытку сексуального насилия. В СМИ появились подробности инцидента.

Как сообщает издание The Sun, спортсмен якобы показал незнакомой замужней женщине свои интимные части тела, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров. По словам источника, "произошедшее шокировало потерпевшую, которая отдыхала на острове Кальви вместе с мужем".

Напомним, что Конора отпустили из-под стражи после допроса, но криминальное дело против спортсмена все еще открыто.

В июне МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA. На протяжении двух последних месяцев он отдыхает со своей женой Ди Девлин в Средиземноморье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец уже не впервые имеет проблемы с законом. В 2018 году он бросил тележкой в автобус с бойцами UFC перед 223-м турниром промоушена, а в 2019-м отобрал телефон у человека в отеле в Майами и ударил по лицу пенсионера в одном из баров Дублина.

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