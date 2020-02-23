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23 февраля • обновлено в 14:09
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Сногсшибательная украинка выиграла всемирный фестиваль по фитнесу и бодибилдингу

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Украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками красотки.

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Юлия Мишура

Юлия Мишура

@my_fit_bikini

Новости
Украинская чемпионка разделась и роскошными формами произвела фурор в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Юля два года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Место
Польша Варшава
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