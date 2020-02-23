Сногсшибательная украинка выиграла всемирный фестиваль по фитнесу и бодибилдингу

Украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.
28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками красотки.
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Юлия Мишура
@my_fit_bikini
Как сообщал OBOZREVATEL, Юля два года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.
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