Сногсшибательная украинка выиграла всемирный фестиваль по фитнесу и бодибилдингу

Украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими и другими снимками красотки.

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Юлия Мишура @my_fit_bikini

Новости Украинская чемпионка разделась и роскошными формами произвела фурор в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Юля два года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

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