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28 мая • обновлено в 05:03
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Сексуальные фитнес-близняшки Уэст опубликовали соблазнительные снимки

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Сестры-близняшки Дженнифер и Люси Уэст большую часть жизни были недовольны своими телами. Они пробовали разные тренировки и диеты, но никак не могли сбросить вес.

Люси первой начала заниматься бодибилдингом в 2013 году, а в 2014-м заняла третье место на аматорских соревнованиях в дисциплине фитнес-бикини. Увидев прогресс сестры, Дженнифер последовала ее примеру и тоже начала качаться в тренажерном зале.

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

Daily Mail

Идея создания совместного Instagram-канала появилась у девушек в 2016 году во время одного из путешествий. Им повезло, поскольку их быстро заметила компания, которая продает протеины и одежду, и согласилась их спонсировать. Сейчас на страницу сестер подписаны почти 350 тысяч человек. У себя в Instagram близняшки Уэст делятся с пользователями тем, как они проводят время, путешествуют, ведут здоровый образ жизни и качают мышцы.

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст

Дженнифер и Люси Уэст

@thewesttwins

Как сообщал OBOZREVATEL, близняшки и фитнес-модели Якич похвастались откровенными фото в купальниках.

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Тема
культуризм и бодибилдинг
Место
Англия
Тег
Фитнес
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