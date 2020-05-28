Сестры-близняшки Дженнифер и Люси Уэст большую часть жизни были недовольны своими телами. Они пробовали разные тренировки и диеты, но никак не могли сбросить вес.

Люси первой начала заниматься бодибилдингом в 2013 году, а в 2014-м заняла третье место на аматорских соревнованиях в дисциплине фитнес-бикини. Увидев прогресс сестры, Дженнифер последовала ее примеру и тоже начала качаться в тренажерном зале.

Дженнифер и Люси Уэст Daily Mail

Идея создания совместного Instagram-канала появилась у девушек в 2016 году во время одного из путешествий. Им повезло, поскольку их быстро заметила компания, которая продает протеины и одежду, и согласилась их спонсировать. Сейчас на страницу сестер подписаны почти 350 тысяч человек. У себя в Instagram близняшки Уэст делятся с пользователями тем, как они проводят время, путешествуют, ведут здоровый образ жизни и качают мышцы.

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Дженнифер и Люси Уэст @thewesttwins

Как сообщал OBOZREVATEL, близняшки и фитнес-модели Якич похвастались откровенными фото в купальниках.

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