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Самую сексуальную ведущую в мире пнули в эфире ради ЧМ-2018

6.3тЧитать новость на украинском

Мексиканская телеведущая прогноза погоды Янет Гарсия, которая в 2016 году была признана самым сексапильным синоптиком в мире, стала участницей необычного ритуала. Журналистку прилично пнули под пятую точку в прямом эфире развлекательной передачи.

После того, как Янет совместно с другим ведущим представила футбольный прогноз погоды, в студию зашел гость и предложил для фарта сборной Мексики на ЧМ-2018 ударить друг друга ногой под зад.

Мужчины не отказали себе в удовольствии приложиться к ягодицам красотки.

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Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Янет Гарсия

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голые снимки известной спортивной ведущей оказались в интернете.

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